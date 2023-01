Kaio Jorge | 'Mercato? Alla Juve sto bene Sono pronto e posso fare il Dybala'

ilBianconero

Presentazione del match QUI JUVENTUS " Allegri, che non sarà in panchina in quanto squalificato, dovrà ancora fare a meno di, Pogba, Bonucci, Cuadrado, Vlahovic e De Sciglio. Il tecnico ...Locatelli, Kean,, molti dei quali rivelatesi dei costosissimi flop o buoni solo per mettere a bilancio plusvalenze interessanti. Non è certo partecipando ad aste per giovani talenti che si ... Kaio Jorge: 'L'infortunio è stato pesante, 9 mesi d'attesa. Juve Un sogno. E posso fare il Dybala' La società bianconera starebbe valutando l'acquisto dell'argentino del Boca Juniors, in scadenza di contratto a dicembre 2023 ...La Gazzetta dello Sport analizza la rosa della Juventus con un occhio sul futuro e spiega come soltanto in 13 fra gli attuali giocatori siano certi della.