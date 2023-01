Juventus | ufficiale la nomina del nuovo CdA del club

CalcioMercato.it

L'ex Pallone d'Oro, leggenda della Juve in campo dal 2001 al 2009, nel comunicatodel ... mercoledì 18 gennaio 2023, non faranno più parte del Consiglio di Amministrazione di. Il ...Segui la diretta su Calciomercato.com 11.30 - L'assemblea degli azionisti, come previsto, ha dato il via libera al nuovo cda della. I consiglieri saranno cinque e resteranno in carica per ... Del Piero-Allegri: annuncio ufficiale Juventus E’ stato nominato ufficialmente il nuovo Cda della Juventus e non ci sono sorprese. L’assemblea degli azionisti riunita oggi ha dato il via libera ai nomi che circolavano ormai da settimane e che su i ...Oggi nasce la nuova Juventus, bianconeri che guardano al futuro: cambiamenti in vista e il ruolo di Scanavino sarà determinante nella scelta del nuovo ds Da oggi, nasce ufficialmente la nuova era dell ...