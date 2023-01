Juventus | Scanavino | «Gli obiettivi sono equilibrio finanziario e grande progettualità»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Maurizioè stato nominato nella giornata di oggi nuovo Ad delladurante l’assemblea del nuovo Consiglio di Amministrazione.ha rilasciato delle dichiarazioni sul su nuovo ruolo nella. Queste le sue parole: «Da parte mia garantirò il massimo impegno per la Juve e voglio mettere a disposizione la mia esperienza. In questi due mesi ho trovato delle persone molto motivate e capaci, questo insieme a una serie di progetti già avviati per il futuro prossimo, ma anche in prospettiva più lunga». Prosegueaggiungendo che cidei progetti in casa Juve per allargare il pubblico: «Con queste persone e con progetti innovativi, voglio citare laNext Gen, che ha saputo già fare esplodere diversi talenti stabili in prima ...