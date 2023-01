Juventus | nominato il nuovo Cda | Ferrero presidente | Scanavino ad

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E’ statoufficialmente ilCda dellae non ci sono sorprese. L’assemblea degli azionisti riunita oggi ha dato il via libera ai nomi che circolavano ormai da settimane e che su indicazione di Exor, la holding che controlla il club bianconero, faranno parte per tre esercizi, dunque fino al 2025, del consiglio d’amministrazione bianconero. Si tratta di Gianluca, indicato come, Maurizio, che da direttore generale assumerà anche la carica di amministratore delegato, Laura Cappiello, Diego Pistone e Fioranna Vittoria Negri, tutti in sostituzione del precedente Cda, guidato da Andrea Agnelli, dimessosi in blocco in seguito alle indagini sui bilanci della società. SportFace.

