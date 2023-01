Juventus | i tifosi scatenati | “Napoli | come passare da una notte da leoni a una da cogl***i”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Idellacommentano con sarcasmo sui vari l’eliminazione deldalla Coppa Italia per mano della Cremonese. La sconfitta delcontro la Cremonese nella Coppa Italia ha suscitato reazioni ironiche e sarcastiche tra idella. La partita, che si è giocata allo Stadio Maradona, è stata molto sorprendente perché la squadra di Luciano Spalletti, che si trova al quarto posto in classifica di Serie A, è stata eliminata dalla Cremonese, che invece è la “fanalino di coda” della classifica e distante ben 40 punti dai partenopei. IDELLA JUVE DERIDONO ILdellacommentano con sarcasmo l’eliminazione deldalla Coppa Italia per mano della ...