Juventus | gli stipendi dei nuovi membri del CdA

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)CdA – L’Assemblea degli Azionisti dellariunitasi oggi a Torino, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Al termine dell’Assemblea «si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli amministratori, nonché alla L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Sport Fanpage

Maurizio Scanavino, nuovo amministratore delegato della, ha parlato durante la presentazione del nuovo CdA Maurizio Scanavino, nuovo amministratore delegato della, ha parlato durante la presentazione del nuovo CdA. PAROLE - "Garantirò il massimo impegno allae metterò l'esperienza che ho maturato alla guida di altri settori. In questi due mesi ......su, nel giorno della nomina del nuovo CdA e su Exor e Stellantis dopo l'uscita di scena di Andrea Agnelli dai rispettivi board. Sul mercato valutario, l' Euro / Dollaro USA prosegue... La vecchia squadra di Kvaratskhelia sfotte la Juventus: gli ricordano ... Tentativo serio della Juventus per uno dei punti centrali e fondamentali del Milan attuale. Richiesta precisa dell’attuale tecnico bianconero Max Allegri. Giorni di rivoluzione totale per la Juventus.Ci concentreremo e aumenteremo il pubblico degli affezionati alla Juventus, aggiungendo al nostro enorme pubblico tanti giovani e internazionali grazie a nuovi progetti e nuove modalità di ...