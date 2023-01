Juventus | Agnelli cita il Milan | “Alcuni numeri fanno riflettere”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Andreaha parlato durante l'Assemblea degli Azionisti del club per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione

all'assemblea dei soci dellaha annunciato che farà 'un passo indietro ' non solo dallama da tutte le società quotate della Famiglia : quindi Exor e Stellantis . 'È una ...Lo ha detto Andreadurante l'assemblea della, l'ultima da lui presieduta. "Se avessi voluto mantenere una posizione di privilegio, quindi la mia carica di presidenza dell'Eca, nel ... Nuovo CdA Juve in diretta, l'addio di Agnelli. Ferrero è il nuovo presidente Intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera, Paolo De Paola ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri: "La Juventus non può permettersi capitomboli. Se la ...Andrea Agnelli lascia ufficialmente il vertice della Juventus dopo 13 anni: è stato il quarto esponente della famiglia torinese a rivestire questa carica dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padr ...