Juventus | Agnelli al passo d' addio | ' Abbandono anche Exor e Stellantis' - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'ormai ex presidente bianconero saluta: 'Ferrero e il resto del nuovo cda avranno in me un grandissimo ...

Tuttosport

Focus su, nel giorno della nomina del nuovo CdA e su Exor e Stellantis dopo l'uscita di scena di Andreadai rispettivi board. Sul mercato valutario, l' Euro / Dollaro USA prosegue ...L'ormai ex presidente bianconero saluta: 'Ferrero e il resto del nuovo cda avranno in me un grandissimo ... Juventus, il saluto di Agnelli: "La Premier marginalizzerà tutti. Esco da Stellantis ed Exor" dopo le dimissioni in tronco avvenute a dicembre di Andrea Agnelli e degli altri consiglieri Nedved e Arrivabene. Il 2023 sarà dunque un anno ricco di novità in casa Juve, anche nel settore ...«Ho assunto l’incarico di presidente della Juventus con grande emozione e orgoglio. Un pensiero di forte ringraziamento per tutti i presidenti che mi hanno proceduto, e in particolare Andrea Agnelli, ...