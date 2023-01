Juve | nuovo acquisto per la Next Gen

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Lantus ha chiuso per l'arrivo di Gian Marco Crespi dal Crotone. Portiere classe 2001, sarà aggregato allaGen.

Corriere dello Sport

...è la dimostrazione che Palladino ha grandi abilità di allenatore (e lo dimostrano anche i risultati ottenuti fino a questo momento) ed è capace di fare male alla sua. Domani, proverà dilo ...Questi, in meno di due mesi ha rivoluzionato la, con ilCda, ilpresidente, ilamministratore delegato e direttore generale di sua strettissima fiducia. Il Signor Exor ha ... Nuovo CdA Juve, l'addio di Agnelli. Ferrero è il nuovo presidente Inizia un nuovo ciclo in casa Juventus con le parole del nuovo ad Maurizio Scanavino: "L'obiettivo è allargare pubblico di affezionati" ...Oggi inizia una nuova era per la Juventus. Dopo dodici anni infatti si chiude l’era Andrea Agnelli con l’insediamento del nuovo CdA che sarà presieduto da Gianluca Ferrero. Il nuovo board sarà compost ...