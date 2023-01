(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'assemblea degli azionisti dellantus ha dato il via libera alcda della società. I consiglieri saranno cinque e resteranno in carica per tre esercizi fino all'assemblea che approverà il ...

Agenzia ANSA

L'assemblea degli azionisti della Juventus ha dato il via libera al nuovo cda della società. I consiglieri saranno cinque e resteranno in carica per tre esercizi fino all'assemblea che approverà il ...È già iniziata l'attesa assemblea degli azionisti in cui saràil nuovo Consiglio d'amministrazione . Finisce l'era degli Andrea Agnelli, dei Pavel Nedved, dei Maurizio Arrivabene. Inizia ... Juve: nominato il nuovo consiglio di amministrazione - Piemonte E’ stato nominato ufficialmente il nuovo Cda della Juventus e non ci sono sorprese. L’assemblea degli azionisti riunita oggi ha dato il via libera ai nomi che circolavano ormai da settimane e che su i ...L'assemblea degli azionisti della Juventus ha dato il via libera al nuovo cda della società. I consiglieri saranno cinque e resteranno in carica per tre esercizi fino all'assemblea che approverà il bi ...