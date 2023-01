Juve | l'ad Scanavino | 'Gli obiettivi non cambiano | avanti con Allegri e Cherubini'

La Gazzetta dello Sport

Dopo l'insediamento del nuovo cda Gianluca Ferrero, nuovo presidente della Juventus, e Maurizio, nuovo amministratore delegato, hanno incontrato i giornalisti. Non una vera e propria conferenza stampa, ma a tutti gli effetti una presentazione ufficiale dei neo dirigenti: 'Ho assunto l'...Commenta per primo Il nuovo amministratore delegato della Juventus, Maurizioha dichiarato in conferenza stampa: 'Garantirò il massimo impegno per la Juventus, alla ... La storia dellaha ... Il presidente Ferrero, l’ad Scanavino e gli altri: ecco il nuovo cda Juve La giornata di oggi rappresenta una nuova alba per la Juventus, che ha reso ufficiali le nomine del nuovo CdA. Il nuovo Amministratore Delegato della società Maurizio Scanavino, ha parlato in ...Prende la parola anche l’ad Scanavino: “Obiettivi e ambizioni sportive non cambiano, così come non cambiano quelli aziendali. La Juve ha sempre saputo coniugare i successi sul campo con l’equilibrio ...