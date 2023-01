Juve | il saluto di Agnelli | 'Sarò il vostro primo tifoso'

Corriere dello Sport

Di seguito, quanto successo in mattinata e raccontato in diretta da Calciomercato.com 12.10 - Arriva ildei nuovi consiglieri di amministrazione dellaappena nominati, dal presidente ...TORINO " "Arrivando stamane, guardavo le foto dei capitani della, qui sotto nel corridoio che porta agli spogliatoi, in questi giorni abbiamo perso due di loro: ... "e ringrazio tutti voi, è ... Juve, il messaggio di saluto per Nedved e Arrivabene Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il grazie di Nedved: “Sei stato leader per tutti noi: è stato un onore essere al tuo fianco”. Gianluca Ferrero è il nuovo presidente bianconero ...