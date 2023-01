Juve | Agnelli | “Oggi di chiude capitolo durato quasi 13 anni”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – “siundi storia dellantus, di storia mia e di Pavel13che facciamo fatica a leggere. Non posso nascondere l’emozione. Il mio lavoro è stato quello di cercare di comprendere il contesto, indicare la direzione strategica della società”. Così il presidente dimissionario dellantus, Andrea, aprendo l’assemblea dei soci chiamato a eleggere il nuovo cda. L’assemblea degli azionisti si è aperta con un minuto di silenzio ricordo di due capitani bianconeri Ernesto Castano e Gianluca Vialli. A chiederlo è stato, che ha invitato i presenti ad alzarsi in piedi. Funweek.

Lo ha detto Andrea, nell'ultima assemblea da lui presieduta. . 18 gennaio 2023ha chiesto ai soci di alzarsi in piedi e di fare un minuto di silenzio. . 18 gennaio 2023Grazie a te presidente Agnelli, per l’amicizia anche fuori dal lavoro. So quanto hai lavorato e sacrifici hai fatto per la Juve, è stato un onore grande. Grazie di tutto Presidente e grazie a tutti”.Nel corso dell'assemblea degli azionisti odierna l'ormai ex presidente Andrea Agnelli ha salutato la Juve: ecco le sue parole ...