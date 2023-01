Juve | Agnelli | “Oggi di chiude capitolo durato quasi 13 anni”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – “siundi storia dellantus, di storia mia e di Pavel13che facciamo fatica a leggere. Non posso nascondere l’emozione. Il mio lavoro è stato quello di cercare di comprendere il contesto, indicare la direzione strategica della società”. Così il presidente dimissionario dellantus, Andrea, aprendo l’assemblea dei soci chiamato a eleggere il nuovo cda. L’assemblea degli azionisti si è aperta con un minuto di silenzio ricordo di due capitani bianconeri Ernesto Castano e Gianluca Vialli. A chiederlo è stato, che ha invitato i presenti ad alzarsi in piedi. “Con le assemblee delle società quotate alle quale partecipo come consigliere farò un ...

La Gazzetta dello Sport

3 Andrea, presidente uscente della, ha parlato nel corso dell'assemblea degli azionisti bianconera, nel giorno dell'insediamento del nuovo cda. IL DISCORSO - 'Il mio lavoro è stato sempre quello ...Il doping c'è sempre stato, ho paura anch'io' L'addio di Andrea'Prima di iniziare i lavori ci tenevo a dire che nel corridoio dello spogliatoio ci sono le foto dei capitani fino a Buffon e ... Agnelli, da Conte ad Allegri, passando per CR7: nessuno come lui per la Juve "La nostra unione è stata determinante per il nostro lavoro. Sa quanto hai lavorato, quanti sacrifici hai fatto per la Juventus, come sei stato capace di guidare questa società. E' stato un onore gran ...L’ultima assemblea degli azionisti Juventus di Andrea Agnelli, dopo 13 anni di presidenza, si apre con un minuto di silenzio per le due leggende Castano e Vialli e il congedo del ...