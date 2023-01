John Legend lancia il suo brand Loved01

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ancheha volutore il suodi bellezza pensato soprattutto per le pelli ricche di melanina. Si chiamae arriva sul mercato a partire da febbraio 2023. Mentree sua moglie Chrissy Teigen accolgono in famiglia il terzo figlio, la popstar ha ancheto un nuovoper la cura della persona. Risponde al nome die al momento è composto da sei prodotti approvati da dermatologi. L’obiettivo del cantante è proporre unche possa rispettare le esigenze della pelle e che sia rivolta a chiunque voglia trarne beneficio. Per questo ha scelto di affidarsi alle mani di esperti che hanno realizzato prodotti per la cura della pelle di viso e ...