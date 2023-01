Jeremy Renner | Paramount+ cancella le ferite dell' attore dai poster di Mayor Of Kingstown dopo l' incidente

Fanpage.it

Rispondendo a un tweet del profilo ufficiale di Mayor of Kingstown , la serie di cui è protagonista,ha detto di aver lasciato l'ospedale e di essere tornato a casa dove, presumibilmente, proseguirà il periodo di convalescenza dopo il ricovero. LEGGI -: la famiglia della ... noto supereroe Occhio di Falco degli Avengers e due volte candidato agli Oscar , è tornato a casa dall'ospedale dopo l' incidente avuto con un gatto delle nevi il giorno di Capodanno . ... Come sta Jeremy Renner, parlano gli amici: Era quasi morto, ci vorranno anni prima che guarisca Jeremy Renner è stato dimesso dall'ospedale. Rispondendo a un post sulla pagina della serie «Mayor of Kingstown», l'attore ha rivelato di essere tornato a casa. Jeremy era stato ricoverato nel giorno ...Paramount+ interviene modificando i poster della seconda stagione di Mayor Of Kingstown per rispetto del protagonista Jeremy Renner dopo l'incidente occorso all'attore a Capodanno.