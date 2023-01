Jeremy Renner è stato dimesso dall’ospedale | “Libero dalla nebbia nel cervello”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023). La star 52enne, l’Occhio di Falco degli Avengers, ha pubblicato un tweet dall’account del suo programma televisivo Paramount+, Mayor of Kingstown: “nele in via di guarigione, sonomolto contento di poter vedere l’episodio 2×01 (di Mayor of Kingstown ndr) con la mia famiglia a casa”.eraricoverato in ospedale il giorno di Capodanno dopo essereschiacciato da uno spazzaneve di 7 tonnellate mentre cercava di liberare un vialetto vicino alla sua casa in Nevada. Secondo il suo addetto stampa l’attore ha subito un trauma toracico contusivo e due delicati interventi ...

Leggi Anche, incidente sulla neve per la star degli 'Avengers': è in gravi condizioni 'Notizie fantastiche. Sei a casa, dimesso dall'ospedale allora', ha detto un fan. 'Questo Tweet è così dolce e ...L'incidente con lo spazzaneve che è quasi costato la vita aavrà sicuramente conseguenze anche sulla sua carriera. L'attore dell' universo Marvel è tornato a casa e sembra in via di guarigione, ma si iniziano a vedere i primi effetti dell'... Come sta Jeremy Renner, parlano gli amici: Era quasi morto, ci vorranno anni prima che guarisca I poster di Mayor of Kingstown, la serie con Jeremy Renner, sono stati modificati dopo l'incidente capitato all'attore: ecco come ...Il poster della seconda stagione della serie Mayor of Kingstown, è srato modificato dopo l'incidente subito da Jeremy Renner ...