Jenna Ortega non crede ai suoi occhi | il rimpianto la distrugge | la rivedremo ancora così?

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ildisconvolge i fan di tutto il mondo: nessuno riesce are alla notizia, ma la confessa proprio lei! Mercoledì Addams è diventata l’idolo delle adolescenti di oggi, nonostante lo fosse già per le amanti dello stile Goth.ha vestito i panni della maggiore degli Addams, famiglia molto “sui L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Best Movie

Il sito americano EW ha pubblicato in esclusiva alcune immagini del nuovo capitolo della saga horror, che vede il ritorno, tra gli altri, dello storico personaggio Kirby Reed... EW intanto ha diffuso una serie di nuove immagini tra cui possiamo ammirare Nel cast di Scream 6 troveremo Melissa Barrera,, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, ... Mercoledì, Jenna Ortega ha grossi rimpianti sulla scena di ballo diventata virale: «Non lo capisco» Completi sartoriali e hoodie in colori pop, pantaloni con stampa coccodrillo e fur coat: la collezione uomo Autunno/Inverno 2023-24 di Givenchy gioca sugli opposti con accenti grunge.Alcune immagini di Scream 6 condivise in esclusiva da EW ci permettono di avere un'anticipazione di Jenna Ortega e Hayden Panettiere alle prese con Ghostface.