Jacobs contro Fedez | ' Alla sua società non fregava niente di me' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

La Gazzetta dello Sport

Il campione olimpico all'attacco di Doom, l'agenzia del cantante: 'Vinsi a Tokyo e loro mi scrissero dopo 24 ore: non gli fregava ...Una storia che parte da lontano Per capire cosa è andato storto tra i due facciamo un salto indietro nel tempo, al 2018, quandonon aveva ancora la visibilità di oggi. In quel periodo gli ... Jacobs contro Fedez: "Non gliene fregava niente di me. Io a Tokyo, loro al mare..." Il campione olimpico all'attacco di Doom, l'agenzia del cantante: "Vinsi a Tokyo e loro mi scrissero dopo 24 ore: non gli fregava nulla" ...Il campione olimpico racconta a La Stampa la fine della collaborazione con l’agenzia del cantante: "Nessun progetto, c’era poca trasparenza" ...