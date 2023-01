Itinerari previdenziali | spesa previdenziale stabile | ma boom costi assistenza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Labitalia) - Mentre l'andamento dellaper le prestazionidel sistema obbligatorio si mantiene tutto sommato(+3,54 miliardi rispetto al 2020), si conferma sempre più difficile da sostenere per il Paese il costo delle attività assistenziali a carico della fiscalità generale: dal 2008, quando ammontava a 73 miliardi, l'incremento è stato di oltre 71 miliardi, con un tasso di crescita annuo di oltre il 6%, addirittura di 3 volte superiore a quello dellaper pensioni, comunque sostenute da contributi di scopo. Il tutto mentre, secondo i dati Istat, cresce il numero di persone in povertà e continua ad aggravarsi la tendenza a generare nuovo debito, penalizzando gli investimenti a favore di produttività e sviluppo del Paese. È quindi un quadro che richiama l'attenzione sulla ...

Portare le pensioni basse a 1.000 euro costerebbe 27 miliardi l'anno e porterebbe in pochi anni l'Inps al default. Lo ha detto il presidente di, Alberto Brambilla presentando il decimo Rapporto dell'Istituto di ricerca. "Se si portassero le pensioni basse a questo livello perchè le persone dovrebbero versare i ...E' quanto emerge dalle tabelle Inps riportate dasecondo il quale sono 353.779 le pensionidel settore privato che sono state erogate quando al Quirinale c'era ... Itinerari previdenziali: spesa previdenziale stabile, ma boom costi ... Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non sembra rispecchiare le reali condizioni socio-economiche del Paese un dato che vede quasi la metà dei pensionati italiani assistiti, del tutto o in parte dallo Stato."Il sistema previdenziale è sostenibile, ma attenti a deroghe e Quote", dice il X Rapporto di Itinerari previdenziali. Ci sono 354 mila italiani pensionati da più di 40 anni (la Repubblica) La notizia ...