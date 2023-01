Italian Politics | Francesca Schianchi | le tensioni in maggioranza e la figuraccia da dilettanti

La Stampa

"Una figuraccia da dilettanti". Così, raccontano i retroscena, sono sbottati dalle fila di Forza Italia, riferendosi alla partita per l'elezione dei 10 membri laici del Consiglio superiore della ...But, nevertheless,could learn. Traduzione di Carlo Ghirri News correlate Non si vuol fare i conti con Craxi Il 19 gennaio 2000 Bettino Craxi moriva in esilio, ad Hammamet. Sono ... Italian Politics, Francesca Schianchi: le tensioni in maggioranza e la ... The tax consultant of a former MEP at the center of the money-for-influence corruption scandal in the European Parliament has been arrested in Italy, a source directly familiar with the matter told ...The scandal, the biggest to rock EU politics in decades, hinges on suspicions that Qatar and Morocco bribed politicians, parliamentary assistants and NGOs to influence decisions of the EU assembly.