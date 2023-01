Italia | Mancini | «Vialli? È immortale | sarà sempre con noi»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roberto, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa di vari argomenti, tra cui GianlucaRoberto, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa.– «era un grande uomo e abbiamo perso una grande persona. Devo ringraziare il presidente Gravina per averci dato la possibilità di lavorare insieme. Gli anni dell’Europeo per lui sono stati belli e gli hanno dato una gioia. Ècon noi, ha lasciato molto nel cuore di ogni calciatore che lo ha conosciuto». FARMACI DINO BAGGIO – «Non ne ho idea, bisogna andarci con i piedi di piombo con certe dichiarazioni. Purtroppo queste cose accadono a chi è stato giocatore e anche a ...

Calciomercato.com

Ha parlato così il Ct dell', Roberto, a proposito dei prossimi impegni dell'nel 2023 (a partire dalla prima gara di qualificazione agli Europei del 2024 contro gli inglesi a ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Nazionali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/nazionali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ":... Italia, Mancini: 'Inghilterra e Nations League, ecco come la vedo' Sampdoria, Mancini ricorda ancora Vialli e commenta le parole di Dino Baggio sul caso sospetto dei farmaci nel calcio ..."Ci sono momenti storici, in passato mancavano difensori o centrocampisti, oggi non abbiamo grandissimi giocatori in avanti. Ma stiamo cercando di trovarli. Se ci riusciamo sarà una buona cosa..." ...