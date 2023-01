Italia | Mancini | 'Inghilterra e Nations League | ecco come la vedo'

Vanity Fair Italia

Commenta per primo Roberto, commissario tecnico dell', ha parlato così a margine della presentazione della partnership tra la Figc e Adidas: 'L'è amata nel mondo per tante cose, anche per la Nazionale. ......in rappresentanza di tutti gli altri Atenei italiani (dal Rettore dell'Università delle Marche, Gian Luca Gregori , al Rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Marcello). ... Gianluca Vialli, funerale a Londra: Mancini porta la bara Amici, familiari e parenti si sono stretti in un ultimo abbraccio per la cerimonia funebre in una cappella alla periferia di Londra ...Supercoppa Italiana a Riyad in arrivo, ecco 5 partite da ricordare tra le precedenti 35 edizioni di questo trofeo nato nel 1989.