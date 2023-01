Italia e Grecia | nuovo corridoio energetico del Mediterraneo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) LA COOPERAZIONE REGIONALE A margine del VII incontro dell’East Mediterranean Gas Forum, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presieduto alla firma di un memorandum d’intesa per la cooperazione in materia di commercio, trasporto e esportazione del gas naturale tra Israele, Egitto e Unione Europea. L’accordo prevede che il gas israeliano passi per l’Egitto, dove verrà liquefatto e poi esportato in Europa, con l’Ue a sostegno delle imprese europee in nuovi progetti di esplorazione sia in Israele che in Egitto. L’accordo potrebbe fare del Cairo il leader regionale delle esportazioni di gas naturale liquefatto (gnl), anche se – come ricorda l’analista del settore Martina Finocchiaro – l’intesa deve fare i conti con importanti ostacoli come la ritirata statunitense dal progetto ed elevati costi e problemi di costruzione. QUANTO PESA LA TURCHIA? La collocazione ...