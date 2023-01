Italcementi lascia il Kilometro Rosso | Brembo rileva gli spazi ed espande il quartier generale

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Stezzano. In via di acquisizione l’edificio progettato da Richard Meier: 23 mila metri quadrati ed elevate caratteristiche di sostenibilità con pannelli fotovoltaici, solari e un impianto geotermico. Per la controllata Heidelberg nuovi uffici direzionali nel Milanese e nuovo brand entro il 2023: resta a Bergamo in via Divisione Tridentina una parte consistente della struttura amministrativa, mentre i laboratori di ricerca saranno trasferiti nella cementeria di Calusco. Leggi di più su L’Eco di Bergamo del 19 gennaio.