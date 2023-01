Ita | Lufthansa presenta offerta per quota del 35-40% Ecco il piano dei tedeschi

Il Sole 24 ORE

ha presentato l'offerta per una partecipazione inAirways. Il colosso tedesco del settore aereo, ha formalizzato la sua proposta in una "lettera di intenti al Ministero dell'Economia e ......per una quota di minoranza Proprio mentre il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti precisava che alle 18 sarebbe scaduto il termine per la presentazione dell'offerta diper, la ... Ita, Lufthansa pronta a scoprire le carte. Giorgetti: «Offerta entro oggi o non c’è» ROMA (Reuters) - La compagnia area Lufthansa ha presentato oggi un'offerta per una quota di minoranza in Ita Airways, in via di privatizzazione da parte del Tesoro. Lo si legge in una nota del gruppo ...Deutsche Lufthansa AG sta cercando di acquisire una partecipazione nel vettore aereo nazionale italiano ITA Airways (Italia Trasporto Aereo SpA). Inizialmente, verrà definito l’acquisto di una quota d ...