Ita | Lufthansa presenta l’offerta per una quota di minoranza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il gruppo tedescohato un'offerta per la partecipazione, con unadi, in Ita Airways."hato una lettera di intenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano", si legge in una nota in cui si sottolinea che "qualora entrambe le parti decidano di firmare il memorandum d'intesa, ulteriori negoziati e discussioni saranno condotti su base esclusiva"

Agenzia ANSA

Giorgetti: 'L'offerta sudeve arrivare entro le 18 di oggi' Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti pronto a forzare la mano sulla trattativa tra: ' O l'offerta arriva entro oggi alle 18 - ha detto il ministro - oppure non c'è'. Fonti qualificate riferiscono ad Affaritaliani.it che dietro le parole dell'inquilino di Via XX ..., le condizioni Quello di oggi, secondo alcune valutazioni, potrebbe essere un annuncio stringato, senza troppi dettagli, se non l'indicazione della quota cheintende ... Ita: Lufthansa presenta l'offerta per una quota Il gruppo Lufthansa ha inviato al ministero dell’Economia la sua manifestazione di interesse per l’ingresso in Ita Airways, la compagnia tricolore che il 15 ottobre 2021 ha… Leggi ...Inzialmente con una quota di minoranza Roma, 18 gen. – Lufthansa rompe gli indugi e annuncia di aver inviato al Ministero dell’economia una lettera d’intenti per… Leggi ...