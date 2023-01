Ita | la tedesca Lufthansa presenta al Tesoro un’offerta per il 40% della compagnia aerea

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Come da attese, lahato mercoledì alla sua proposta in vista dell’ingresso del capitale di Ita. L’obiettivo, si legge nel comunicato, è “concordare l’acquisizione iniziale di una quota di minoranza nonché opzioni per l’acquisto delle restanti azioni in un secondo momento”. Se entrambe le parti firmeranno il memorandum of understanding auspicato da, “ulteriori negoziati e discussioni sarebbero condotti su base esclusiva. Questi colloqui si concentreranno principalmente sulla forma di un possibile investimento azionario, sull’integrazione commerciale e operativa di ITA nel gruppo, nonché sulle conseguenti sinergie”. La nota aggiunge che per il gruppo “l’Italia è il mercato più importante al di fuori dei ...

