Così il ministro dell'Economia Giancarloha risposto, a margine di un'audizione al Copasir, a chi gli chiedeva se arrivera' oggi l'offerta di Lufthansa per. "Speriamo che arrivi qualche ...... dopo la decisione del ministro dell'Economia, Giancarlolo scorso 31 ottobre di non ... Head of strategy di Lufthansa, si sono svolte fino a Natale nella sede di Fiumicino di. CONSIGLI24 ... Ita: Giorgetti, offerta Lufthansa O arriva oggi o non c'è - Ultima Ora "Scade alle 18, o e' oggi o non c'è". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha risposto, a margine di un'audizione al Copasir, a chi gli chiedeva se arrivera' oggi l'offerta di Lufthansa ...Secondo le indiscrezioni dai tedeschi arriverà una proposta per l’ingresso attraverso un aumento di capitale con una quota iniziale tra il 35-40% ...