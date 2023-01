(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il Gruppo nella lettera di intenti al ministero dell’Economia: propone la stipula di un Memorandum d’intesa per l’avvio di trattative in esclusiva

Il Sole 24 ORE

In base al Dpcm del 21 dicembre, il prezzo di acquisto dovrà tenere conto del patrimonio netto di. Lufthansa precisa che la trattativa col Mef si concentrerà 'principalmente sulle forme e ...Il nodo delle cause di lavoro e degli aiuti alle low costAirways vola verso Lufthansa.che cosa cambierà per i passeggeri italiani e la nostra compagnia ... Ita, ecco l’offerta e il piano di Lufthansa: quota del 35-40% L'azienda ha fatto richiesta per una quota di partecipazione di minoranza. Lufthansa presenta l’offerta per Ita. Questi colloqui si concentreranno principalmente sulla forma di un possibile investimen ...È arrivata sul tavolo del Tesoro l'offerta di Lufthansa per l'acquisto di una quota di Ita Airways. «Lufthansa sta cercando di acquisire una partecipazione nel vettore ...