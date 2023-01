Ita | arriva l' offerta di Lufthansa Prima una quota di minoranza | poi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha provato a forzare la mano sulla trattativa tra Ita e: "O l'entro oggi alle 18 - ha detto il ministro - oppure non c'è". Fonti qualificate riferiscono ad Affaritaliani.it che dietro le parole dell'inquilino di Via XX Settembre ci sarebbe una precisa strategia: forzare la mano con i tedeschi per convincerli a formulare rapidamente un'per l'ex compagnia di bandiera, di cui lo Stato detiene ancora le quote dopo il fallimento della trattativa in esclusiva con Certares. Segui su affaritaliani.it

Milano Finanza

Giorgetti: 'L'offerta sudeve arrivare entro le 18 di oggi' Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti pronto a forzare la mano sulla trattativa trae Lufthansa: ' O l'offertaentro oggi alle 18 - ha detto il ministro - oppure non c'è'. Fonti qualificate riferiscono ad Affaritaliani.it che dietro le parole dell'inquilino di Via XX ...La cifra sarebbe più alta rispetto a quella circolata in precedenza e che valuterebbe l'intera850 milioni. Un esborso maggiore che farebbe da contrappeso a garanzie che Lufthansaha richiesto, ... Arriva l’offerta di Lufthansa per Ita ROMA Lufthansa presenta l’offerta per una partecipazione in Ita Airways. Il Gruppo «ha presentato una lettera di intenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano», si legge in una nota in c ...La compagnia aerea ha presentato l'offerta per l'acquisizione di una quota di minoranza. La nota al Ministero dell'Economia e delle Finanze ...