Ita | Air France - Klm | non parteciperemo ad acquisizione quota

France - Klm ha informato il governo italiano che non parteciperà alla gara per l'acquisizione di una partecipazione azionaria di Ita. Lo riportano i media citando un portavoce di France Klm. France - Klm continuerà a monitorare da vicino il processo di privatizzazione di Ita ed ha ribadito il "forte" interesse a collaborare con la compagnia italiana. Gianluigi Lo Giudice (Alitalia), a cui si affiancano i nuovi Consiglieri Gabriella Galantis (Lufthansa Group), Cemil Ciloglu (Turkish Airlines), Rita Gaglione (Airways) e Renato Scaffidi.