Istat | risale l' export | il saldo commerciale torna positivo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) A novembre l'stima un aumento congiunturale per le esportazioni italiane del 3,9% rispetto a ottobre e una flessione per le importazioni dell'1,4%. Su base annua l'incremento dell'è del ...

Il saldo della bilancia commerciale dell'Italia, "negativo da dicembre 2021, torna positivo a novembre", osserva l'. Il saldo commerciale è positivo e pari a +1.445 milioni di euro (+2.200 ... In flessione le importazioni (-1,4%). L'aumento su base mensile è dovuto all'incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+8,3%) ... A novembre l'Istat stima un aumento congiunturale per le esportazioni italiane del 3,9% rispetto a ottobre e una flessione per le importazioni dell'1,4%. (ANSA) ...