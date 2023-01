Iran | decapitò moglie 17enne | 8 anni di carcere

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ stato condannato a settee mezzo diper omicidio e ad altri otto mesi per aggressione l’uomo che, a febbraio dello scorso anno,ladiciassettenne Mona Heidari e ne esibì la testa per strada. Lo rende noto il portavoce della Magistraturaiana Massoud Setayeshi spiegando che la clemenza nella sentenza inflitta a Sajjad Heydari deriva dal fatto che la famiglia della vittima lo ha ”graziato” per il cosiddetto ”delitto d’onore” commesso. La ‘colpa’ di Mona, secondo il marito, era quella di non aver accettato il matrimonio combinato dalla famiglia e che aveva contratto quando aveva solo 12. Duedopo, quando dine aveva 14, aveva dato alla luce il loro figlio. L’agenzia di stampa Rokna ha ...