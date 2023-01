Iran | condannato a soli 8 anni di carcere l’uomo che ha decapitato la moglie di 17 anni e ha mostrato la testa ridendo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) È statodiSajjad Heidarnava,che ad Ahvaz, in, avevalaa febbraio 2022 ed era uscito per stradacon la suain mano. La vittima era una sposa bambina. Si chiamava Mona Heidari e si era sposata all’età di 12. Il giorno dell’omicidio ne aveva 17 e avevano un figlio di 3. Una pena così bassa, riferisce la Bbc, perché i genitori di lei lo avevano «graziato» per l’omicidio e non avevano chiesto una punizione. La 17enne era fuggita in Turchia dopo aver subito violenze domestiche da parte del marito, che aveva rifiutato la sua richiesta di divorzio. A febbraio era tornata in ...

