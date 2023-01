Inzaghi | la frase al veleno su Sacchi | Chi ascoltare | bordata pesante

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Simonecarica l'Inter in vista dello scontro durissimo con il Milan di questa sera per la Supercoppa Italiana. Il tecnico nerazzurro dopo il passo falso di Monza, la vittoria col Verona e il distacco non certo facile da recuperare sul Napoli, ha l'occasione di portare un trofeo importante nella bacheca nerazzurra. E così da Riad dove si terrà l'incontro, prova a serrare i ranghi: "Senza l'incidente di Monza avremmo fatto percorso netto nel 2023. C'è un po' di stanchezza, ma stiamo preparando al meglio la partita. Serve una grande gara. Sappiamo l'importanza della partita di domani, è un derby ed è una finale, è successo solo due volte nella storia. Vogliamo fare una grande gara".sa bene quanto sia importante questa sfida. "È una gara che condizionerà il resto della stagione, anche se poi lo scorso anno dopo due giorni e mezzo ...

...ed è qui che proprio non convince, che i conti non tornano, a guardare la classifica. "Nel 2023, abbiamo giocato 4 volte in 10 giorni, con 3 vittorie e il pareggio di Monza", laresta ...Se Simoneviene criticato, ben al di là di colpe specifiche, è indubbio che sia bravissimo ... al Paron Nereo Rocco e ad una sua celebreche negli anni è diventata un modo tipicamente ... Quanto pesa per Inzaghi conquistare il "derby" e rispondere alle ... Chissà se Simone Inzaghi pensa davvero che finora il bilancio stagionale dell'Inter sia positivo. Perché: 6 punti in meno dell'anno scorso e 10 punti di distacco dal Napoli sembrerebbero dimostrare l' ...Blog Calciomercato.com: In questi casi è meglio agire in anticipo, esporre il proprio pensiero prima di sapere il risultato del derby di Super Coppa, che per l'occasione ...