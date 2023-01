Invitalia | in 5 anni con ' Resto al Sud' nate oltre 14mila aziende | +51mila posti lavoro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Labitalia) - A cinquedalla sua nascita, l'incentivo 'al Sud', che agevola l'avvio o l'ampliamento di progetti imprenditoriali soprattutto nel Mezzogiorno, ha raggiunto quota 14.221 imprese finanziate e 51.630 nuovidi, rappresentando una leva anticongiunturale e una concreta opportunità di sviluppo produttivo e occupazionale. E' un bilancio tutto positivo quello che emerge dai dati della misura agevolativa nata nel gennaio 2018 che fa parte del portafoglio incentivi di, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del ministero dell'Economia, e che al Sud sostiene l'avvio e il consolidamento di imprese per lo più gestite da giovani e dalle fasce deboli del mercato del. Dopo cinquee ...

