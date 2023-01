Intoccabili Nordio zittisce Travaglio e i complottari della sinistra

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) "Non sarà mai abbastanza ribadito da parte di questo Ministero che non vi saranno riforme che toccheranno le intercettazioni sulla mafia e e sul terrorismo". Lo ha detto il ministroGiustizia, Carlo, nel corsosua relazione al Senato sull'amministrazionegiustizia. "Vi è una profonda differenza - ha aggiunto- tra le intercettazioni che mirano alla ricerca di una prova" e quelle che "si vuole che esse stesse siano una prova".

Vi è una profonda differenza - ha aggiunto- tra le intercettazioni che mirano alla ricerca di una prova" e quelle che "si vuole che esse stesse siano una prova". La Bankitalia, come la Corte Costituzionale composta totalmente da nominati del PD strapagati e, e la magistratura piddina in rivolta contro il ministro della Giustizia.