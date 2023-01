Intercettazioni | Nordio “Indispensabili nel terrorismo e indagini mafia”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ho sempre detto che lesononele nelledi. Molte altre sono costose e inutili ed espongono dei cittadini, che non sono indagati nè imputati, alla gogna mediatica contro l'art. 15 della Costituzione. Ma nessuno ha mai messo in dubbio, e l'ho detto e ripetuto un migliaio di volte, che nelledie dilesiano uno strumento indispensabile”. Lo dice il Ministro della Giustizia Carlo, ad Agorà Rai Tre. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

Agenzia ANSA

per reati di mafia sono fondamentali' approfondimento Arresto Messina Denaro,: "indispensabili" In merito alla fermezza di Giorgia Meloni nel difendere l' ...: Sì allesulla mafia, ma stop abusi . Il Governo respinge l'ombra della trattativa.: Sì allesulla mafia, ma stop abusi L'arresto di Matteo Messina ... Nordio: 'Intercettazioni necessarie per la mafia e il terrorismo' Di ritorno da Palermo, dov’era volata per partecipare alla festa dello Stato per la cattura, del superboss mafioso Matteo Messina Denaro, e ...È stato individuato nel centro abitato di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, il nascondiglio di Matteo Messina Denaro.