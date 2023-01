Intercettazioni | Messina Fdi | Si potranno usare per mafia e terrorismo | ma no alla gogna

Il Fatto Quotidiano

Roma 18 Gennaio 2023 "Nessun passo indietro si potranno utilizzare per scovare mafiosi e terroristi ma vanno limitate perché non è possibile mettere a la gogna chi ne è sottoposto" Così Manliodeputato di Fdi a Piazza Montecitorio a Roma.... l'arresto di MatteoDenaro "è una vittoria dello Stato , un successo clamoroso ma non è la ...- Quanto al ruolo delle, La Russa sottolinea come "oggi c'è stato ... ‘I mafiosi non parlano al telefono’, Nordio non commenta ciò che disse prima dell’arresto… Dalla gioia per la cattura di Messina Denaro al pasticcio del Csm. Nordio ha ridimensionato le sue posizioni garantiste e oggi si elegge il laico Giuffrè al posto di Valentino, ritirato dopo la notizi ...Si torna a parlare di intercettazioni dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. “Le intercettazioni sono uno strumento essenziale e strategico per la lotta ...