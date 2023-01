Inter | Zhang | 'Finché sarò presidente | il nostro focus sarà vincere come club Il Napoli? Tutto può succedere'

Milan News

I nerazzurri dominano la Supercoppa, Dimarco, Dzeko e Lautaro abbattono un brutto Milan. Quarta Supercoppa per Simone Inzaghi e quarto trofeo perda ...Inzaghi , invece, si conferma re di Supercoppa e consegna a Stevenil suo 4° trofeo da presidente nerazzurro. 2 - 0 IN 25' - È l'a partire meglio sfruttando gli spazi fra centrocampo e ... Gazzetta - Zhang vicino, Cardinale lontano: due filosofie diverse per Milan e Inter Il Diavolo ha smarrito la sua strada proprio sul più bello. Lo scudetto di maggio, quello vinto dopo una cavalcata trionfale giornata dopo giornata, è soltanto un lontano e ...I nerazzurri dominano la Supercoppa, Dimarco, Dzeko e Lautaro abbattono un brutto Milan. Quarta Supercoppa per Simone Inzaghi e quarto trofeo per Zhang da presidente ...