(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il portiere dell'Andréha parlato ai canali ufficiali nerazzurri: "Sto bene, sono molto tranquillo. Quando lavoriamo be...

Calciomercato.com

Commenta per primo Milan : Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Messias, Brahim, Leao; Giroud.; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.(3 - 5 - 2):; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martínez. Inter, Onana: 'Stasera un'altra storia da scrivere, il passato non conta' Milan-Inter, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori del derby valido per la Supercoppa. L’attesa è finita. Dopo il tam tam mediatico degli ultimi giorni, su il sipario ad ...Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio della prima finale dell'anno durante la quale ad affrontarsi sono le grandi rivali italiane dello scorso anno: da un lato l'Inter, ...