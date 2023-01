Inter | Mkhitaryan | «Abbiamo grande voglia di vincere»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le parole di Henrikh, centrocampista dell’, nel giorno della Supercoppa italiana contro il Milan Henrikhha parlato aTv della finale di Supercoppa trae Milan. PAROLE – «Stiamo bene, ci prepariamo, faremo di tutto perla Supercoppa domani. Sappiamo che non sarà facile, ma è una partita secca e siamo pronti ad affrontare il Milan. Ci troviamo molto bene qui, il volo è stato un po’ lungo ma c’è tempo per essere pronti per domani. Ladiquesta partita è tanta, dobbiamo essere tranquilli nella testa, rilassati. Quando entri in campo tutto diventa diverso, per quello dobbiamo essere lucidi e prepararci in un modo che può portarci al successo». L'articolo proviene da Calcio News 24.