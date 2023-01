Inter | Lukaku spinge per essere in panchina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Romeluvuole sedersi almeno inSale l’attesa per Milan eche questa sera si affronteranno nel match con in palio la Supercoppa Italiana. Formazioni quasi fatta per i due allenatori, ma con Inzaghi che deve ancora decidere se portarequantomeno in. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga, starebbendo con l’allenatore per questa soluzione: tuttavia, un suo ingresso in campo a partita in corso è da escludere. L'articolo proviene damagazine.

fcinter1908

In casa, ancora fuori dai giochi Brozovic e Handanovic,recupera almeno per la panchina. Qui siederanno De Vrij, Correa e Dumfries, che perde il ballottaggio con Darmian. Vediamo le ...... giocherà con Dzeko e Lautaro Martinez in attacco, conancora out ma, forse, recuperato per la panchina. Probabili formazioni e dove vederla La gara di Supercoppa Italiana tra Milan e... Sky – Supercoppa, variabile Inter. Matteo Barzaghi: “Mi è arrivato un messaggio su Lukaku” Alla vigilia della Supercoppa, Romelu Lukaku ha svolto un allenamento in tre fasi. Romelu vuole essere almeno in panchina ...Dopo le fatiche del campionato, che hanno visto l'Inter vincere di misura contro l'Hellas Verona nel corso dell'ultima giornata, è tempo per i nerazzurri di concentrarsi sulla Supercoppa Italiana. A… ...