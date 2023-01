Inter | in Supercoppa contro il Milan | Lautaro può eguagliare un super record di Tevez

Milan News

Milan -in campo in Arabia Saudita per un accordo tra la Lega Serie A e il governo ...Commenta per primo A partire dalle 20 Milan esi giocheranno a Riyad laItaliana 2022. Ecco alcune statistiche e curiosità sulla gara. Dopo nove presenze senza segnare contro l', Rafael Leão ha realizzato una ... Supercoppa, le formazioni ufficiali di Milan-Inter: c'è Messias a destra, Kjaer ha vinto il... – (Adnkronos) – In attesa che Milan e Inter scendano in campo per il primo trofeo stagionale, tanti ex calciatori hanno dato spettacolo sui campi da padel di Riad. Da Alessandro Del Piero e Gianluca Z ...Inter e Milan si sfideranno in Supercoppa questa sera in Arabia Saudita per l'ultima volta, visto che scade quest'anno il contratto ...