Inter | Dimarco capo-ultras | cori col megafono per la vittoria in Supercoppa VIDEO

Corriere dello Sport

Commenta per primo Milan -0 - 3( primo tempo 0 - 2) Marcatori: 10' pt(Int), 21' pt Dzeko (Int) Assist: 10' pt Barella (Int), 21' pt Bastoni (Int), 32' st Lautaro (Int) MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Ttruanu; Calabria (...Lo stesso attaccante dell'sfiora anche il tris una manciata di minuti più tardi, girando di mancino sul corner die trovando la parata del portiere avversario. Nella ripresa il Milan ... Milan-Inter 0-3 diretta: Dimarco, Dzeko e Lautaro regalano la Supercoppa ad Inzaghi L’Inter vince la 35ª edizione della Supercoppa Italiana, la seconda di fila e la settima della sua storia. A Riyad (Arabia Saudita), i nerazzurri hanno travolto 3-0 il Milan in una gara senza storia.RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Non c’è storia a Riyadh, l’Inter batte per 3-0 il Milan e conquista la Supercoppa Italiana per il secondo anno consecutivo, con Simone Inzaghi al terzo trofeo del ...