Inter beffata | Depay ha scelto il suo prossimo club | rimarrà in Spagna!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Negli scorsi giorni si è parlato di un possibile scambio trae Barcellona per il passaggio in blaugrana di Joaquin Correa e quello in nerazzurro dell’olandese Memphis. Si parlava di un affare molto molto vicino, ma questo affare non andrà mai in porto poichéhadi trasferirsi in un altro. L’olandese infatti ha sempre aspettato l’Atletico Madrid e molto molto presto l’affare tra Barça e Atleti potrebbe e dovrebbe andare in porto.Barcellona Atletico Madrid Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano, le parti sono vicine a chiudere per una cifra di circa 3 milioni. L’Atletico e il calciatore hanno già invece l’accordo sul contratto visto che la priorità dell’olandese è sono sempre stati i colchoneros. Andrea Mariotti