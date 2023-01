Inter | Bastoni | «Milano è la città dove sono e dove mi vedo per molti anni»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Alessandro, difensore dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista del match di Supercoppa Italiana Alessandro, difensore dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. PAROLE – «Ho trascorso 12a Bergamo nel settore giovanile dell’Atalanta e anche oggi ho un legame forte con la. A Parma ho sperimentato cosa significhi giocare in Serie A, ho fatto una stagione che mi è servita molto e mi ha permesso di arrivare all’e di giocarmi le mie carte.è lamiper, rappresenta ciò che ho sempre ...

Milan News

Alessandro, difensore dell', ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista del match di Supercoppa Italiana Alessandro, difensore dell', ha parlato ai microfoni ufficiali del club.Stefano Pioli(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi,; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi © RIPRODUZIONE VIETATA Inter, Bastoni: "Con il Milan c'è voglia di rivincita, abbiamo voglia di giocare" Lo Scudetto conquistato con Conte e le due coppe agli ordini di Simone Inzaghi hanno permesso ad Alessandro Bastoni dell’Inter di affermarsi come uno dei migliori difensori in circolazione. LEGGI ...Alessandro Bastoni, ai canali ufficiali dell'Inter, ha raccontato la prospettiva personale: "Il mio idolo è Sergio Ramos, tra gli ex interisti avrei voluto sfidare Diego Milito. Uno dei momenti più ...