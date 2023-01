Innovazione | Vedrai completa acquisizione Premoneo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il Gruppo, che sviluppa soluzioni di Intelligenza Artificiale per il processo decisionale di imprenditori e manager delle Pmi, ha annunciato di avere proseguito nel 2023 il proprio percorso di crescitando l’di, azienda specializzata in software di Ai a supporto di attivita? strategiche per il business come pricing, forecasting e segmentazione. Acquisendo il 49% della società, che si aggiunge al precedente 51% già rilevato a settembre 2021,spiega che mantiene “per intero il team die integra i prodotti dell’azienda tra le sue soluzioni di Intelligenza Artificiale” e che “a essere acquisite sono le quote dei soci fondatori diFederico Quarato, Marco Aló, Massimo Dell’Erba e Maria Caterina ...

Adnkronos

