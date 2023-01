Infortunio Zappacosta | ecco gli esiti ufficiali dell’Atalanta sull’esterno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Brutte notizie per l’Atalanta:ha riscontrato un bruttoche potrebbe metterlo fuori dalla sfida contro la Juve L’Atalanta ha riscontrato in Davideuna lesione muscolare durante la partita contro la Salernitana, ma il numero 77 nerazzurro ci sarà per la gara contro la Juventus domenica?il rapporto ufficiale della squadra. IL COMUNICATO – «Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 gennaio, Davideè stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

